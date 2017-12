Ugala ja teatrimajad

Nii sündis UBB – Ugala black box. See 250 vaatajat mahutav saal kestis 19. septembrist 2015 kuni 22. veeruarini 2017.

Just selles Viljandi äärelinna tööstusrajoonis asuva nõukogudeaegse puidutehase betoonmüüride vahele kahe kuuga loodud teatrikodus sündisid lavastused “Making of “Kapsapea””, “Ema oli õunapuu”, “Erakordselt heatahtlik mees”, “Krimka!”, “Mäng on alanud”, “Soo”, “Vanaema ja Issand Jumal”, “Võlur Oz”, “Sätendav pimedus” ja “Emadepäev”. See, et tegijatel oli kitsas, ühendas teatris omavahel nii lavataguseid kui ka lavalisi. Ja muidugi oli uue ootus ka omamoodi inspireeriv käivitaja.