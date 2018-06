Ühel Maalehe tellijal tuleb tore jaanipäev

Maaleht loosis täna välja juba neljanda õnneliku, kellele pangakontole laekub Eesti keskmine palk. Maalehe tellijapalga soovijaks oli end registreerinud 7634 inimest.

Maalehe tellijapalga soovijaks oli end registreerinud 7634 inimest.See näitab, et tegu on väga õnneliku inimesega, et just tema sel kuul tellijapalga saajaks osutus.

Ekspress Meedia jaemüügi turundusjuht Eve Kaljusaar valis numbriks ühe ja selle taga peitus proua MARVE REINSALU Pärnumaalt. Palju, palju õnne võitjale!

Järgmine loosimine toimub juba juulis. Maalehe tellijapalka aitab maksta Coop Pank.

Kui oled Maalehe tellija, ent pole ennast veel loosile registreerinud, saad seda teha SIIN.