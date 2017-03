Ühendus Saare- ja Hiiumaa vahel ei pruugi paraneda

Hiidlaste lootus, et kevadest, kui liinile tuleb uus, spetsiaalselt Triigi ja Sõru vahel sõitmiseks ehitatud laev, saab ühendus Saaremaaga parem, võib osutuda tühjaks lootuseks, kirjutab Hiiu Leht.

Reise sama palju?

Uus parvlaev Soela tuleb liinile paari kuu pärast, kuid ministeerium jätab tellitud reiside arvu sisuliselt samaks. AS-iga Kihnu Veeteed sõlmitud otselepingus on aastane veomaht ligikaudu 1400 reisi aastas. Lisaks on ministeeriumil õigus lepingu jooksul hanke mahtu muuta 20 protsenti, seda nii reiside arvu vähendamise kui suurendamise poole.

Ministeeriumi merendustalituse peaspetsialisti Gerli Härmsalu sõnul mahutab parvlaev Soela üle kahe korra rohkem reisijaid kui praegu liini teenindav Subsea Seven ehk 200 vs 86.

Kuna kahe suursaare vahel liigutakse peamiselt autoga, peavad hiidlased laeva üldisest ruumikusest siiski olulisemaks autokohtade arvu.

Soela tehnilise kirjelduse kohaselt mahutab alus 22 sõiduautot ehk kaks vähem kui praegune alus. Kreenimiskatsetuste tulemuste põhjal tehtavate arvutuste järgi valmiva laadimisjuhise alusel võiks see mahutada kuni 32 sõiduautot või kaks veoautot. “Sõiduautode lõplik mahutavus peaks selguma lähiajal,” lisas Härmsalu.

Praegu liini teenindav Subsea Seven mahutab 24 sõiduautot või kaks autorongi ja 86 reisijat.

Ka on hiidlased, eelkõige Hiiumaa piimakarjakasvatajad lootnud, et uus laev hakkab kahe saare vahet sõitma aastaringselt iga päev. Ministeerium aga planeerib jätkata senise sõiduplaaniga, mille kohaselt talvel ei toimu reise teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti.

Hiiumaa piimatootja Sulev Matto, kes müüb piima Saaremaa piimatööstusele, ütles, et teiste tootjatega võrdsete tingimuste tagamiseks oleks kahe saare vahele vaja laevaühendust vähemalt ülepäeva. “Teoreetiline võimalus on tootmismahtu suurendada ja piim mandrile viia, aga sellega kaasnevad täiendavad riskid, muu hulgas finantsriskid,” arutles Matto, kelle talus on kuus piimatootmisega seotud täistöökohta ja 130 lüpsilehma annavad päevas kokku ligi 4300 liitrit piima.