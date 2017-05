Ühisreid Liivi lahel näitas, et püüginõuete täitmine on mõnevõrra paranenud

Foto: Raivo Tasso

Keskkonnainspektsiooni ja politsei kahepäevane ühisoperatsioon Liivi lahel näitas, et olukord püüginõuete täitmisel on mõnevõrra paranenud, kuid silmasuuruse ja püüniste vahekaugusega on siiski probleeme. Tuvastatud rikkumiste põhjal on alustatud üheksa süüteomenetlust.