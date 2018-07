Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimehena asus tööle Teet Soorm

"Usun, et esimesel ühistulisel lihatööstusel, kus on 100 protsenti eestlastest omanikud ning mis toodab ainult enda kasvatatud sealihast tooteid, on tulevik suhteliselt hea," sõnab Laht, kelle muudab optimistlikuks ka see, et ühistu omanikud on jõudluskontrolli andmetel Eesti tugevaimad seakasvatajad ning head ettevõtjad.

"Mis murelikuks teeb, on see, et sealiha hind pole sel aastal veel tasuvuse piirile tõusnud. Toodame 8 kuni 10 protsenti alla omahinna. Sügise hakul on riigil tarvis vastu võtta otsused, et sealiha tootmine jätkuda saaks. See teema peab kindlasti esile kerkima," ütleb Laht.

2016. aastal läks Põlvamaal Vastse-Kuustes asuv lihatööstus hingusele, kuid juba sama aasta juunis ostis rühm sealihatootjaid tehase ära, et panna alus ühistulisele sealihatööstusele. Praegu kuulub ühistusse kuus liiget.