Ühistu pani Leevil poe kinni, külaelu entusiastid tegid uuesti lahti

Maaleht kirjutas kevadel Leevi rahva murest, kui Põlva tarbijate ühistu oli teatanud, et suleb oma Leevi poe 15. juunist. Ühistu põhjendas kauplemise lõpetamist sellega, et maapoed on aastaid olnud toimetuleku piiril.

Leevi rahvas ei olnud poe kadumisega nõus ja kogus üle 300 allkirja, ent mingit abi polnud ja pood läks kinni.

Seltskond aktiivseid külaelanikke ei suutnud poe kadumisega leppida ja jaanipäeval, 24. juunil avasid seal ise kaupluse.

“Pood sündis emotsioonide najal. Vaatasime, et külast on apteek ja muud vajalikud asutused kadunud. Kui ka pood ära läheb, on külaga kõik läbi,” selgitab poe üks seitsmest osanikust Urmas Kukk.

Omaniku on leidnud ka Linte pood, kus kohalik ettevõtja kavatseb avada kohviku koos kauplusega. Juulis suletud Ruusa pood ei ole veel uut kauplejat saanud.

Saaremaal suleb tarbijate ühistu 11. septembrist Pöide vallas asuva Kõrkvere poe, mis on tegutsenud alates 1936. aastast.

“Kauplus teenindab päeva jooksul 30–35 ostjat, kuid paraku sellest ei piisa, et läbimüügist kaupluse otsekulud katta,” põhjendas sulgemisotsust Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov.