Ukraina paneb läbi Leedu ja Valgevene käima rongiliini Riia ning Kiievi vahel

Ukraina riiklik raudteefirma Ukrzaliznytsia valmistub käima panema rongiliini Kiievi ja Riia vahel, teatas eile oma Facebooki kontol Ukraina infrastruktuuri aseminister Jurij Lavrenjuk.

Lavrenjuk lubab, et Ukraina, Valgevene, Leedu ja Läti pealinnasid ühendav liin pannakse käima lähitulevikus. Krjukivski vagunitehaselt on praeguseks ostetud 28 uut vagunit ning kupeevaguni pileti hind Riiast Kiievisse hakkab olema ligukaudu 1855 grivnat ehk 59 eurot.

Lavrenjuk kirjutab, et Kiievist hakkab see väljuma kell 15 ning Riias olema järgmise päeva hommikul kell 6. Kui saadakse teiste riikidega kokkuleppele, väljub rong samal ajal ka Riiast.

Paljud kommenteerijad toovad välja, et lennupilet on tihti odavam ning küsivad Lavrenjukilt, kuhu jääb lubatud Tallinn, kuid jäävad vastuseta. Möödunud aasta juunis teatas Ukraina infrastruktuuri minister Volodimir Omeljan, et rongiliiniga plaanitakse omavahel ühendada viis pealinna – Kiiev, Minsk, Vilnius, Riia ja Tallinn – ning tulevikus võiks sama marsruuti pikendada ka Odessani.

Praegu sõidab ülepäeviti Riia ja Minski vahel 12 tunnise sõiduajaga öörong ning igapäevaselt Riia ja Moskva vahel 17 tundi sõitev öörong, mida opereerib Läti Raudtee.