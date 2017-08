ÜKS KÜSIMUS: Miks tänane äikesetorm ära jäi?

Vastab ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak:

See äikesetorm, mis kagu poolt ähvardas, läks Eestis mööda nii 50-70 km kauguselt ja jäi Eesti kagupiiri taha. Meil ei ole veel tagasisidet, mis sellega Leedus, Lätis ja Venemaal kaasnes, kuid äikesedetektori järgi oli seal väga palju äikest, ta oli tiheda vööndina.

Muidugi, tingimused olid meilgi väga soodsad võimsateks äikesteks: kuum lõuna poolt lähenev õhumass ja ka atmosfääri ebastabiilsus. Aga läks napilt meie kagupiiri tagant mööda.

Saared ja Loode-Eesti said öösel vihma, aga see kõige tugevam vihm kandus Soome lahe peale ja läks meist napilt mööda. Tihe sadu oli ka meil, kuid ei olnud sedavõrd tugev, nagu seda mõned prognoosandmed andsid.

Alanud augustis võib ka edaspidi meile jõuda vahel väga soe õhumass, kuid näib, et üldine ilmafoon on siiski pigem tavapärane. Ikkagi võib kuu jooksul olla sellist lühiajalist pääsu kuumale ka meie maile ja siis võib ka äikest olla ja ka ägedat. Ent praegune ilmapilt ei anna põhjust öelda, et äikest sageli esineda võiks. Välistada selliseid päevi, kus võimsaid äikseid tuleb, kindlasti ei saa.