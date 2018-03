Üks talv lõppes, teine kestab veel

Teada on, et isegi siis, kui keskmised kliimanäitajad on samad, võib ilmastikupilt vaadeldud perioodidel olla täiesti erinev.

Eks see muutis varematel aegadel nn analoogaastate alusel koostatavate pikaajaliste prognooside tegemise õige raskeks: mitu kuud võisid kulgeda sarnase ilmamustriga, edasi aga keeras ilmataat oma senised tegemised pea peale.