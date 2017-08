Uku Kuut: Kohalikust poest peaks saama osta kindlasti kohalikku toitu

Õhk on Kõrkveres seoses Coopi kaupluse sulgemisega elektrit täis. Inimesed on aga kindlalt seda meelt, et midagi tuleks kaduva poe asemele luua.

Kõrkvere kandi elanik Uku Kuut tunnistas, et on isegi elus poodi pidanud ning maal on sellega tegelemine väljakutse, kirjutab Meie Maa. “See ei hakka iialgi kasumit teenima, aga elatab ära,” sõnas mees, lisades, et on vaja kaubavalikut. Tavapood on mõttetu, kui eesmärk on pelgalt töökohti luua.

"Kohalikust poest peaks saama osta kindlasti kohalikku toitu,” selgitas Kuut oma mõtteid. “Meil on piisavalt tootjaid ja aednikke, et kohalikku väikepoodi varustada.”

Kui aga säärasele ettevõtmisele lisada netipood, kus kauba saaks inimesteni viia kogukonna abil, müüks tema arvates poekene end ise ning ka turistid ja suvitajad oleksid huvitatud.