Üle 150 matkahuvilise seikleb Eesti raskeimal matkal

Sel nädalavahetusel toimub juba 18. korda Eesti skautide korraldatud ERNA matk, mis kuulub kindlasti Eesti enim väljakutseid seadvate matkate esiritta.

„Raskeima, ligikaudu 36 tundi kestva, väljakutse valinud 9 võistkonda alustasid oma matka juba reede, 11. augusti õhtul ja ülejäänud 24 võistkonda alustasid oma rännakut täna varahommikul. Matka lähte- ja lõpp-punkt asub sel aastal Kautlas ning kokku osaleb matkal üle 150 enda vaimset ja füüsilist tugevust proovile seadvat matkalist,“ lausus ERNA Matka korraldusmeeskonna juht Mihkel Tammaru.

Põnevamad tegevuspunktid on seekordsel matkal koostöös Rakett 69, Kaitseväe Pioneeripataljoniga ja traditsiooniliselt pakub skautide ERNA Matkal pinget kõrgseiklusrada ja kiiret ning asjatundlikku tegevust vajav esmaabi situatsiooniülesanne. Põnevaks osutub kindlasti ka juba traditsiooniline ERNA gurmee tegevuspunkt, mis toimub sel aastal koostöös Eesti toidufirmaga Bug Box Ldt., kus osatakse looduses elavaid putukaid kasutada söögi valmistamiseks. Heateo korras on matkal tegevuspuntki läbi viimas ka Ühendkuningriigi sõjaväelased, kes on osa Eestis olevast NATO pataljonist. Samuti on Briti sõdurid osalemas matkal kahe võistkonnaga.

„Skautide korraldatud ERNA Matk on suurepärane kombinatsioon nii traditsioonilisest loodusmatkast, eneseületusest kui ka head meeskonnatööd ja nutikust nõudvatest ülesannetest, mis on hea võimalus nii peredele, sõpruskondadele kui ka töökollektiividel saada osa seikluslikust ja ühteliitvast skautlikust nädalalõpust looduses. Matka korraldavate noorte skautide endi jaoks on see jällegi vahva vaheldus saada ka ise ürituse korraldamiskogemus,“ lisas Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm.

Matka kogupikkuseks, sõltuvalt matkaliste endi poolt tehtud rajavalikust, on 20-45 km linnulennult, kuid sõltuvalt valitud taktikast ja orienteerumisoskusest võib see reaalsuses osutuda kordades pikemaks. ERNA matka lõpetamine ja autasustamine toimub pühapäeval 13. augustil kell 10:00 Kautla memoriaali pargis.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku üle 40 miljoni skaudi üle kogu maailma. ERNA Matka läbiviijateks, keda on kokku üle 50, on vabatahtlikud skaudijuhid, vanemskaudid ja skaudisõbrad üle kogu Eesti.

Matka nimele ainest andnud Erna grupp oli Talvesõjast osavõtnutest moodustatud luureüksus, mis tegi 1941. aasta suvel dessandi punaväe tagalasse Salmistus. Hiljem liitus luuregrupp muu lahingutegevusega Eestis.