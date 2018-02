Üle kogu Mulgimaa pakutakse neljapäeval õiget mulgi kapsast

Mulgid korraldavad sel aastal esimest korda neli kohaliku toidu päeva. Sel neljapäeval sööb kogu Mulgimaa mulgi kapsast ning pakub rooga teistelegi.

„Mulkide toidud on jõudnud pea iga eestlase lauale ning seda just tänu aktiivsetele mulkidele, kes kunagi oma toite lahkesti ülejäänud eestlastele tutvustasid,” räägib üritust korraldava Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Kaja Allilender. „Mitmedki tummised Mulgimaa toidud on kujunenud täna paljuski Eesti rahvustoitudeks - mulgi kapsad, mulgi puder, mannaga mulgi korp ning mulgi kama, mida mulgid esimesena segakamana valmistasid.”

Kõik need toidud on kantud ka Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Aja möödudes on mulkide toidukultuuri mitmeid uuendusi lisandunud, kuid laias laastus on toitude põhimõte jäänud samaks ning perekondlikud meelistoidud ei ole Allilenderi hinnangul tänaseni täielikult uudsema toidukultuuriga asendunud.

15. veebruar on Mulgimaal mulgi kapsa päev. Nagu vanal ajal, nii ka tänapäeval pannakse hapukapsad koos sea pekirasva või pekiliha ja kruupidega ahju hauduma, nii saavad mulgi kapsad kõige maitsvamad. Ka täna teevad paljud perenaised mulgi kapsaid oma vanaemade või emade retsepti järgi, kuigi lihtsam variant on muidugi osta roog poest.

Mulgi kapsaste valmistamise koostisosad. Foto: Mirell Põllumäe

Enamik Mulgimaa söögikohti, 8 erinevat, pakuvad neljapäeval oma menüüs ühe toiduna mulgi kapsaid. Õige kapsa leiab Mulgi Kõrtsis Abjas, Halliste sööklas, Mustla kohvikus, Tõrvas Mustas Kõutsis ja Väikese Tõnissoni bistroos, Karksi-Nuias kohvikus Heim, Riidajas Mäe-Kojas ning Viljandi linnas Viljandi kohvikus. Mitmed Mulgimaa koolid ja lasteaiad pakuvad sel päeval mulgi kapsaid.

Samuti saab seitsmes kohas kell 14 algavates õpitubades õppida mulgi kapsaid ise valmistama. Õpitoad toimuvad Abja Päevakeskuses, Karksi-Nuia noortekeskuses, Tuhalaane külamajas, Lilli külamajas, Kärstna mõisas, Tarvastu käsitöökojas ja Uue-Kariste rahvamajas. Õpitubades osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda, kontaktid leiab mulgimaa.ee veebist või Facebookist „Mulgi toidu päevad 2018”.

Järgmised mulgi toidu päevad toimuvad 25. aprillil - mulgi korbi päev, 18. augustil - mulgi kama ja Mulgimaa peremängu päev ning 3. oktoobril, kui uudsevili ja kartul on salves - mulgi pudru päev.