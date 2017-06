Ülemiste järve äärde rajatakse öko-büroohoone

Tuleva aasta alguses valmib Ülemiste järve naabruses männimetsa all büroomaja, mille ehitamisel palju kasutatud puitu ja mis tarbib n-ö väljastpoolt minimaalselt energiat.

Tallinnas aadressil Järvevana tee 7b valmib järgmise aasta alguses Eesti suurim täielikult rohelisel mõtteviisil arendatud ja ainulaadseid säästlikke lahendusi kasutav büroohoone.

Ülemiste järve äärsesse männimetsa rohelise mõtteviisi büroohoonet arendava Hepsor OÜ juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on Eesti “rohelisima” büroohoone rajamise peamine eesmärk tagada maksimaalne energiaefektiivsus ja madalamad kõrvalkulud ning väga hea sisekliima kõigile hoones tööle asuvatele inimestele.

Igakuiste kulude vähendamiseks paigaldatakse hoone katusele päikesepaneelid ning ligi 75% hoone tarbeveest ammutatakse vihmaveest, ent hoone suurimaks eripäraks on Eesti büroohoonetes esmakordne energiat salvestav konstruktsioon.

“Maakeeli on maja vahelagede sisse peidetud 37 000 meetrit torustikku, mis muudavad põrandad ja laed ühtseks kütte- ja ka jahutuselemendiks,” kirjeldas Laks unikaalset lahendust," kirjeldab Laks.

Tegu on ka Eesti suurima büroohoonega, mille kütmine ja jahutamine on täielikult lahendatud maakütte baasil pinnasesse paigaldatud 10 000-meetrise maaküttetorustiku abil.

Keskkonnasäästlik arhitektuur, millega hoone fassaadile paigaldatakse suurtele büroohoonetele tavapäratult 17 500 meetrit lehisest voodrilauda ning akende ette puidust sirmid ja ribid, aitab ruume kaitsta ka liigse päikesesoojuse eest. Hea sisekliima ja töökeskkonna loomiseks kasutatakse siseviimistluses võimalikult palju looduslähedasi materjale ja rohkelt puitu.

Laks kinnitab, et nõudlus energiasäästlike ja loodussõbralike kontoripindade järele on kasvanud väga suureks ja nii on ka Järvevana tee 7b hoone renditavast 5 800 ruutmeetrist juba täna enam kui 70% lepingutega kaetud.

Järvevana tee 7b on 5-korruseline A-energiaklassiga büroohoone koos 200 tasuta parkimiskoha, elektriautode laadimispunkti, jalgrataste hoiuruumi ning kohvikuga. Hoonet arendab Hepsor OÜ ja ehitab Mitt & Perlebach OÜ. Hoone arhitektuurilise lahenduse on loonud arhitektuuribüroo Pluss.