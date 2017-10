Üleriigiliselt pürib kohalike valimiste võitjaks Keskerakond

Politoloog, üks portaali Poliitika.guru tegijaid Tõnis Leht ütles Maalehele, et üleriigiliselt on šanss kohalikud valimised võita Keskerakonnal, kes on küsitlustes olnud tugev ning kel on ka kõige enam oma nimekirju välja pandud. Samuti esineb heal tasemel Reformierakond, kellel on aga nimekirju üle Eesti Keskerakonnast vähem.

Teineteisega sarnaneva positsiooniga erakondade paar on ka sotsiaaldemokraadid ning EKRE, kellele nii Emori kui Turu-uuringute arvamusküsitlused näitasid septembris vaid paariprotsendipunktilist toetuse vahet. Üleriigiliselt võistlevad nad kolmanda-neljanda koha pärast.

IRLi üleriigiline tulemus on Lehe hinnangul suur küsimärk, ning kui üle Eesti on neil võimalus koguda 5–6 protsenti häältest, siis Tallinnas võib nende tulemus jääda ka allapoole viie protsendi künnist.