Üleskutse mitte liikuda ohualale mõjub hoopis üleskutsena sinna liikuda

Alustuseks üks õpetlik lugu. Kirjanik Kurt Vonnegutil on raamatus “Tšempionide eine” mõistujutt, kus tulnukas kaugelt planeedilt püüab maalasele stepptantsu ning peeretuste abil selgeks teha, et viimase maja põleb. Too aga lööb hoiataja lihtsalt maha ja põleb sisse.