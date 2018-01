Ülevaade ebaseaduslikest ehitistest: kahekordne paadikuur, marmorist saun, ringilendav suvila ja salaja kaevatud kanal

Ehituskeeluvööndisse püstitatud saun. Foto on illustratiivne. Foto: Raivo Tasso

„See, kas mingi asi on ehitis või mitte, on defineeritud ehitusseadustikus, st ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest,“ selgitab keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Piret Reinsalu.