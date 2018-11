Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna osas. Neil on olemas küllalt põhjalikud ülevaated selle kohta, mida lubati ja mida on tehtud. IRLil on olemas detailne ülevaade majandusvaldkonna osas, aga teistel teemadel mitte. Reformierakond lubas enne 2015. aasta valimisi umbes 800 asja, aga kolm ja pool aastat hiljem neil täpset arvestust tehtu kohta pole. EKRE ja Vabaerakonna puhul on selge, et kuna nad pole valitsuses olnud, siis nende võimalused lubatut ära teha on olnud märksa piiratumad.