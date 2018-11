Ülimenukas Tuglase seltsi Mardilaat lööb Helsingis taas uksed valla

Järvi Lipasti tunnustab laadal osalevaid omavalitsusi. „See on julge otsus siia tulla. Ja odav pole see ka mitte.“ Tuleb ju valdadel-organisatsioonidel katta inimeste reisi- ja ööbimiskulud ning pinna eest renti maksta. Tuglase selts ei ole laada toimumiskohaks oleva Kaablitehase ruumide omanik, need tuleb rentida Helsingi linnalt.

Lisaks piirkondlikele esindustele on Martin markkinal traditsiooniliselt kohal palju turismiettevõtteid, kes peavad seda Eesti tutvustamiseks Soome turismimessist isegi sobivamaks paigaks. „Nad näevad, et saavad Eestit esitleda just neile soomlastele, kes huvituvad Eestist,“ ütleb Lipasti.

Rikkalik kultuuriprogramm – muusikud, tantsijad, kirjanikud – on samuti Martin markkinate tunnuseks. Tänavu lisandub pärlina nn disainirõdu, kus astuvad üles Reet Aus, Stella Soomlais, Radis ja 4Room.

Üritus on nii võimsaks kasvanud, et järgmise aasta oma hakatakse ette valmistama peaaegu kohe, kui tänavune lõpeb. 2020. ja 2021. aasta mardilaadal on teemapiirkonnad juba olemas, kuid 2019. aastaks on olnud partnerit keeruline leida, sest vallad alles harjuvad haldusreformijärgse olukorraga. Pakkumisi on tehtud, aga kindlat vastust üheltki Eestimaa nurgalt või kandilt veel pole. Seega, kes tunneb, et tahaks end Soomes ja soomlastele tuntumaks teha, peaks Tuglase seltsiga nüüd ja kohe ühendust võtma.