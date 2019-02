Ülipop lingam-massaaži koolitaja Epp Kärsin: meid pole õpetatud päriselt seksima

Heli Raamets heli.raamets@maaleht.ee RUS

Epp Kärsin peab elus kõige olulisemaks naudinguid ja õpetab ka teisi rohkem nautima. Henry Neemelaid

Epp Kärsini koolitused on juba mitu kuud ette välja müüdud, seal on osalenud tuhandeid inimesi. Põhjuseks peab koolitaja seda, et intiimseid teemasid on peetud meil tabuks. "Meid ei ole õpetatud päriselt seksima," sõnab ta.