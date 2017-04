Üllatav leid Vilsandil: kapi peal oli kunstiaare

Luuletaja ja kunstnik Aleksander Suuman avaldas Vilsandil elatud aastate järel luulekogu “Meil siin Hüperboreas”, kuid oma maalid jättis ta suures osas saarele maha.

25. aprillil, Aleksander Suumani (1927–2003) 90. sünniaastapäeval, avatakse Kuressaare Linnateatris näitus “Vilsandile peidetud pildid”, kus tuuakse esimest korda avalikkuse ette kunstniku saarel olnud kodust leitud teosed.

36 taiese seas on nii pastell-, akvarell- kui ka õlimaale, samuti joonistusi ja visandeid. Tööd pärinevad tõenäoliselt 1970. aastate teisest poolest, mil kunstnik veetis Vilsandil suved ja nii mõnegi talve.

Andres Jõeorg ostis Aleksander Suumanilt Vilsandi Kopli maja 1981. aasta detsembris. Juba Vilsandil olles avastas Jõeorg üsna pea, et kapi peal on mapid ja nende vahel maalid. Kaks maali rippusid ka seintel. Jõeorg kunstiteostega midagi ette ei võtnud ja temast jäid need kolmekümneks aastaks kapi peale.

Kuidas kapi peal olnud maalidest näitus sai, loe Saaret Häälest.