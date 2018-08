Üllatav uuringutulemus: maaelanikud saavad linnarahvast paremini eriarstiabi

Ivar Soopan

Eriti suur nõudlus on silmaarstide ja taastusravi järele. Priit Simson

Kuigi see kõlab uskumatult, näitab sotsiaaluuring, et maal on arstiabi paremini kättesaadav kui linnas. Mullu ei saanud eriarstiabi otsinud linnaelanikest vastuvõtule 14%, maa-asulais oli hättajääjaid poole vähem.