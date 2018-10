Üllatavad leiud: nüüdsete kunstiklassikute noorpõlv oli raju

Olav Maran, “Hammatu”, 1966 repro

Olav Maran, “Hammatu”, 1966

“1960ndate kunstiuuenduse üks võimsamaid teoseid. Maran mõtles võimude õrritamiseks piltidele välja pealkirju, mis ei pruukinud mitte midagi tähendada. Ka see oli osa avangardismist. “Hammatu” puhul samas on kerge vaimukas viide taustaloole – selle pildi esialgsel versioonil kasutas Olav valmisesemena, assamblaažina proteese, irevil hambaid, mille hiljem siiski eemaldas. Osa Marani varajasi pilte on maalitud Konrad Mäe värvidega – Mägi kinkis maalikasti Marani emale.”

Jüri Arrak, “Lõust”, 1966 repro

Jüri Arrak, “Lõust”, 1966

“Erandlik pilt ja selline pärl, mille üle oleks uhke iga muuseum. Tegu on varajase autoportreega, mis peegeldab toonast rusuvat meeleolu, elu ühiskorteris, ühiskonnas valitsevat ängi, millest ajutist leevendust pakkus teinekord ehk vaid naps.”

Kaljo Põllu, “Kompositsioon nr. 5”, 1966 repro

Kaljo Põllu, “Kompositsioon nr. 5”, 1966

“Kaljo Põllu oli ka 1960ndatel juhtiv uuendaja, alles hiljem liikus etnograafia, sugulasrahvaste, Hiiumaa juurte juurde.

Tema varajasi maale on väga vähe olemas, aga kõik on erakordsed. Nendes on toona keelatud abstraktsust, popilikke võtteid. Põllut võib üldse pidada popkunsti, eriti opkunsti maaletoojaks.

Hiljem pööras Põllu oma varajasele loomingule selja, lausa eitas seda. Alles 1990ndate keskel naasis oma algusaastate juurde ja tegi maalisarja, mille keskmes olid silmapetted – kujutas võimatuid olukordi justkui võimalikena.”