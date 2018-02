Ülo Kivine hindab eestimaist ja panustab selle võidukäiku

Teiste seas saab presidendilt tänavu IV klassi Valgetähe teenetemärgi ASi Saaremaa Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine, kes piimatootmise arengusse pannud oma tööd ja energiat juba veerand sajandi jagu aastaid.

Kivine on suur eestimaise toidukraami poolehoidja ja kuigi umbes pool Saaremaa piimatööstuse toodangust läheb ekspordiks, peab ta ikkagi oluliseks Saaremaal toodetud juustu ja või müümist ennekõike kodumaa inimestele.

Tõsi ta on – Saaremaal tehtud või läheb ka Eesti kaubanduses nii hästi, et pole vahepeal maad võtnud võipaanikat tarviski, see ostetakse niikuinii kiiresti ära. Samas on Kivine seda meelt, et kuigi Saaremaa piimatööstus on aastaid tuntud ja tunnustatud eelkõige oma või ja juustu poolest, tuleb tugevdada ka teiste piimatoodete positsiooni tooteportfellis ning hoida kõrgel Saaremaa kaubamärgi au.

Nii usub Ülo Kivine, et eestimaalased on väärt sööma siinsest toorainest kodumaises tehases valmistatud söögikaraami ning kinnitab, et on valmis kodumaise tarbija huvides kasvõi tööstuse ekspordiosa vähendama.

AS Saaremaa Piimatööstus kuulutati 2016. aasta Saaremaa tublimaks ettevõtteks. Pärast seda suunati tootearenduse teravik ühtse kaubamärgi väljakujundamisele, et Saaremaa tooted oleksid muu kauba seas selgesti eristatavad.rikutud.

Muuhulgas on Kivine teatanud, et ei toeta hiljuti väljapakutud Saaremaa silla ehitamist, sest leiab, et saare eripära saaks sedasi tugevasti kahjustada.

Võrus sündinud ja koolis käinud Ülo Kivine lõpetas 1992. aastal Eesti Maaülikoolis piimatehnoloogia eriala ning töötas pärast seda paarkümmend aastat Tere piimatööstuses, olles seal erinevatel ametikohtadel, kõige lõpus juhatuse esimehe asetäitja. Aastal 2015 siirdus ta juhtima Saaremaa piimatööstust, kuna selle kauaaegne eestvedaja Andi Saagpakk siirdus pensionile.

Saaremaa piimatööstuse nõukogu esimees Tõnu Post, kes sel aastal presidendilt samuti IV klassi valgetähe teenetemärgi saab, on Ülo Kivist iseloomustanud kui profesionaali, kes tunneb piimatootmise hingeelu peensusteni, on hea turustrateeg ja kindel juht sajakonnale Saaremaa piimatööstuse töötajale.

Ülo Kivine on Eesti Piimaliidu juhatuse liige, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu liige, EPKK töötleva tööstuse grupi juhatuses ja Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige.