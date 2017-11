Uma Meki suurlaadale saab minna juba kaheksandat korda

Laupäeval, 11. novembril kell 9-15 toimub Võru spordikeskuses kaheksas Uma Meki suurlaat, kus oma kaupa müüvad sadakond väiketalunikku.

Uma Meki suurlaadast on kujunenud traditsiooniline üritus, mille tarbeks tehakse ettevalmistusi juba varakult. Laadal osalevad peamiselt Lõuna-Eesti toidutooraine väiketootjad või selle väärindajad.

Erilist tähelepanu pööratakse kagunurga ligi 15-le juustutootjale, kuna tuleval aastal on plaanis alustada juustufestivaliga. Eesti kagunurgas on palju juustutegijaid, kellest ehk liiga vähe kuuldud – Kolotsi, Jõeniidu, Üvasi ja Andri-Peedo kitsejuustud, Breti pehmed hallitusjuustud, Kõrgemäe talu jaVastseliina Juustupoiste lehmapiimajuustud, Eestis ainulaadset raclette juustu kohalikust mahetoorpiimast tootev Metsavenna talu ja Nopri talu.

Teine tootegrupp, mida sel aastal eraldi välja tuuakse on hapendatud toit. Sellega on esindatud mitmed kohalikud tootjad aga ka peipsiääre tegijad. Võrumaal on toodete uudsusega kindlasti esirinnas Taalbergi talu Rõugest, mille perenaine hapendab kõike, mis kätte satub - seeni, ube, punapeeti, kõrvitsat jne. Samuti on sellekandi traditsioon panna kevadeti hapnema kasemahl, siis hea jaaniks võtta.

Uma Mekk on kaheksa aasta vanune võrumaine toidukaubamärk, mis esindab ligi 50 väiketootjat ja 200 toodet Lõuna-Eestist. Märgi saamise eeltingimuseks on, et toode on valmistatud vähemalt 50% kohalikust toormest, GMO-de ja ohtlike E-ainete vaba ning lähtub kohalikust meelelaadist ja toidukultuurist.