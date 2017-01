Ümber maailma kõndiv Meigo Märk sai Vietnamis miljonäriks

Meigo Märki toetanud Lương Hùng seisab Meigo taga. Meigo Märki Facebook

Kaks ja pool aastat tagasi jalgsi ümbermaailmareisi alustanud Lihulast pärit Meigo Märk on praeguseks läbinud 19 riiki ja ligi 13 000 kilomeetrit. Praegu on ta Vietnamis, kus tavapäraselt on Meigo olnud nii inimeste kui ka kohaliku meedia tähelepanu keskpunktis.