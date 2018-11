Unistus unesõppest võib täituda

Tiit Kändler teaduskirjanik RUS

Kas suudetakse leida meetodid, kuidas juhtida oma unenägusid, on iseasi, ent unenägude seos enne magamajäämist mällu salvestatuga paistab olevat tõestatud. Anni Õnneleid

Pikka aega arvati, et une ajal teadvus kaob, kuid nüüd selgus, et und nähes on meie aju hoopiski väga aktiivne ja sõelub mälestusi. Hiljutised avastused kinnitavad, et pärast und võivad mälestused olla täpsemad ning magamise ajal ruumis toimunu võib jätta mälujälje.