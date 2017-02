Ulukeid küttinud jahimeest, kellel oli ununenud maksmata 10-eurone jahipidamisõiguse tasu, ähvardab 2060 euro suurune keskkonnale tekitatud kahju nõue.

Jahiseaduse järgi tekib jahipidamisõigus siis, kui on olemas jahipidamist tõendavad dokumendid ja tasutud jahipidamisõiguse tasu, kirjutab Meie Maa.

Keskkonnainspektsioon paneb jahimees Rainer Raaperile süüks, et ta pidas 2016. aasta jaanuaris jahti, küttides viis metssiga ja kaks rebast, ilma et oleks ära maksnud jahipidamisõiguse tasu, milleks on 10 eurot aasta kohta. Jahipidamisõiguse tasu tasutakse jooksvalt vastavalt vajadusele ja see kehtib aasta.

Pärast seda, kui keskkonnainspektsioon juhtis Raaperi tähelepanu jahipidamisõiguse tasu maksmata jätmisele, tasus Raaper ettenähtud summa kohe ära.

Lisaks maksis ta ka keskkonnainspektsiooni poolt alustatud väärteomenetluse tulemusena määratud 60 euro suuruse rahatrahvi.

Keskkonnainspektsioon esitas aga Raaperi vastu 2060 euro suuruse nõude ulukite ebaseadusliku küttimisega keskkonnale tekitatud kahju kohta.

Rainer Raaperi kaitsja Liivi Tuus juhtis eile kohtu tähelepanu sellele, et alates 2015. aasta 29. märtsist ei pea vähetähtsa asja puhul väärteomenetlust üldse alustama ja keskkonnainspektsioon oleks võinud piirduda hoiatusega.