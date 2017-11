Urmas Laht: Soormi ja Tuvi kinnipidamine oli tõeline šokk!

„See oli tõeline šokk,” tunnistas tuntud seakasvataja ja ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu liige Urmas Laht HKScani endiste juhatuse liikmete Teet Soormi ja Mati Tuvi kinnipidamisest kuuldes.

Laht ütles, et ajakirjanduses Soormi ja Tuvi kohta nende HKScanist lahkumise järel ilmunud artikleid lugedes tundus, et kõik neile esitatud süüdistused on olnud asjatud. Samas rõhutas ta, et praegu esitati kahtlustus, mitte süüdistus. „Inimesi peetakse ikka kinni ja lastakse lahti,” lisas ta.

Urmas Laht ütles, et ootab huviga, missugused on edasised arengud. „Annaks jumal, et see poleks tõsi. Tihti on ju sellised asjad väga dramaatiliselt üles tõstetud,” märkis ta lisades, et aeg annab arutust.

Keskkriminaalpolitsei pidas täna kuriteos kahtlustatavana kinni kaks endist HKScan Baltikumi juhtkonna liiget - Teet Soormi ja Mati Tuvi, keda on alust kahtlustada suures ulatuses omastamises ja rahapesus.