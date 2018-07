Urmas Paet: raied lagastavad päris-Hiiumaa vaadet

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet esines Reformierakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsiooni aastakoosolekul, pidas avaliku loengu Tuuru majas ja jõudis paar päeva olla ka pere Kalanas asuvas suvekodus.

Suvekodu on Paetide perel Hiiumaal olnud seitse aastat. Urmas Paet ütleb, et selle ajaga on saarel üht-teist silmaga nähtavalt muutunud – osa asju paremaks, osa halvemaks.

“Paremaks on muutunud parvlaevaühendus, mis on kindlamal alusel, kui see oli mõni aasta tagasi – järjekorrateemaline stress on vähenenud,” kiitis Paet Hiiu Lehele.

Ka saare kaubandus- ja teenindusvõimalusi on mõnevõrra juurde tulnud, kuigi tema silmis miinusena on kõik see koondunud Kärdlasse. Samuti on mõned teed paremaks ja korda tehtud.

Negatiivseid asju on ka ja üks neist seotud metsaraiega.

“Pilt kohtades, kus sa oled harjunud hoopis teistsuguse vaatega, nii-öelda päris Hiiumaaga, on tänaseks raie tõttu ära lagastatud ja neid lanke kahetsusväärselt tekkib aina juurde,” ütles Paet.

Kõige rohkem häirib teda hoolimatus selle muu elu suhtes, mis on selles metsatukas, mida parasjagu maha võetakse.