Veebiajakiri Meie Kirik küsis EELK peapiiskop Urmas Viilmalt, kuidas peapiiskop hindab Jõhvi kirikuõpetaja Peeter Kalduri sõnavõttu, kes küsis Vabadussõjas langenute mälestusüritusel, kas Eesti mehed ja naised võitlesid ja langesid Vabadussõjas homoseksuaalsuse aktsepteerimise ja pagulaste vastuvõtmise nimel või selle nimel, et Brüssel saaks vastu võtta küsitavaid otsuseid.

"Kui Peeter Kaldur oleks oma kõne aluseks võetud kirjakohale pidanud jutluse pühapäevasel missal, teinud vastava ettekande mõnel teemakohasel seminaril või üritusel, või andnud intervjuu ning kõnelenud seal muuhulgas teemadel, mis on hetkel ühiskonda lõhestamas, ei oleks mingit kommentaari vaja olnud," sõnas peapiiskop.

Ta rõhutas, et oma kõnes püstitas Kaldur retoorilisi ja ühiskonnas teravalt esilolevaid küsimusi Vabadussõjas sõdinute võitlemise eesmärkide ja langemise põhjuste kontekstis. "On üsna kunstlik küsida, kas Vabadussõjas sõdinud võitlesid või surid selleks, et Eesti kuulub 100 aastat hiljem Euroopa Liitu, sest sellele küsimusele võib keegi vastata ka Peeter Kalduri ootustele vastupidiselt: Jah, võitlesid ja surid küll! Üks mälestusüritusel peetud kõne ei peaks aga tekitama juurde vaidlusi ning vahetult enne mälestuspalvet takistama rahulikku keskendumist. Ajalugu objektiivselt ja emotsioonivabalt hinnates, teame ju, et sellist riikide ühendust ei eksisteerinud Vabadussõja päevil, mis tähendab, et sõdurid ei oleks mingilgi juhul saanud esitada võitlusesse asudes küsimusi Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seotuse kohta."

Peapiiskop lisas, et see puudutab ka homoseksuaalsuse respekteerimist või majanduspagulasi Lähis-Idast. "Minu hinnangul oli nende teemade tõstatamine sellises võtmes sama põhjendamatu, kui küsida täna, kas Martin Luther alustas reformatsiooniga 500 aasta eest selle pärast, et Eestis tegutsevad luterlased teevad täna koostööd katoliku kirikuga. Kindlasti on neid, kes vastavad sellisele küsimusele kindlalt „Ei!“, ja teised, kes ütlevad „Jah, loomulikult!“ Tänaseid aktuaalseid küsimusi ei saa meelevaldselt ja kontekstivabalt siduda minevikusündmustega."

3. jaanuaril Jõhvis toimunud Vabadussõjas langenute mälestusüritusel ütles Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur järgmist: "Kui ma mõtlen neid poliitilisi otsuseid, mida on rohkemal või vähemal määral vastu võetud viimasel ajal. Mõtleme kas või selle peale: homoseksuaalsust aktsepteeritakse! Kas Eesti mehed ja naised langesid pea 100 aastat tagasi sellepärast või? Brüssel võtab vastu otsuseid, mis on sageli äärmiselt küsitavad. Kas sellepärast võitlesid Eesti mehed ja naised ligi 100 aastat tagasi? Neid näiteid võib loomulikult üpris palju tuua. Pagulased, enamik, kes on majanduspagulased, kes on põgenenud paremat elu saama... Kas sellepärast, et me pakuksime paremat elu neile, kes ei suuda oma riikides korda majja luua, kas sellepärast surid Eesti pojad ja tütred ligi 100 aastat tagasi?"