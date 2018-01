USAd tabas äsja tõeline ilmapomm

“Lähipäevil paugub kohati 10kraadine pakane,” hoiatas üks Eesti lehti nädal tagasi oma lugejaid. Kümme miinuskraadi ja pakane? See koht ei ole küll Eestimaal… Või on rahvas viimaste soojade talvedega juba sedavõrd kohastunud, et vähegi külmemapoolset ilma nimetatakse pakaseliseks?

Tõelised külmalained katsid detsembri lõpul – jaanuari algul mitmeid maid maailmas, näiteks Bangladeshi, kus mõõdeti tapvaks temperatuurinäiduks +5 °C! Jõulude ajal registreeriti aga USAs Minnesota osariigis õhukülmaks rekordiline –36 °C, kakskümmend päeva hiljem Siberis põhjapoolkera külmapoolusel Oimjakonis koguni –59,6 kraadi.

Külmalaine ei tulnud ameeriklastele sugugi üllatusena – on ju paljudel varasematel aastatel maad tabanud pakasepuhang, sageli just jõulude paiku.