USKUMATU PEIPSI KROONIKA | Uppuvad sõidukid, sajad jääpragude tagant päästetud, uttu eksinud... ja ikka appi kihutav hõljuk

Kokkuvõte piirivalvurite igatalvetööst läbi nelja aasta Peipsi järvel, inimesi ja masinaid päästes, elusid säästes.

Lumised nädalavahetused paksu jääga kaetud Peipsil on rahvarohkuselt justkui lakkamatud laulupeod. Tihti jääb aga kahe silma vahele või siis silmapiiri taha see raske elupäästetöö, mis kaasneb kalastajate uputusega.

„Läinud nädalavahetusel registreeris end Peipsi järvistule 2200 maastikusõidukit ja peaaegu 3500 inimest. Hinnanguliselt samapalju inimesi oli kalda ligiduses, kus registreerimiskohustust pole,” nii rääkis tavalisest piirivalvetööst piirivalve Vasknarva kordoni juht Illar Jõgi.

Pole kahtlustki, et sel nädalavahetusel taas on kõik kordumas.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla pani Maalehe lugejate tarvis kokku lühiülevaate piirivalvurite ja hõljukite igatalvetööst Peipsi järvel, tänu millele võime kokku lugeda sadu ja sadu kitsikusest päästetuid, ellujäänud kalamehi, aga ka tervisehädadega kaldale tooduid.

Aasta 2014

20. veebruar 2014: kell 16.05 helistas Alajõe kordonisse kodanik, kes teatas, et tema ATV jäi Peipsi järvel Sahmeni madala juures jääprakku ning omal jõul ta ATV-d kätte ei saa. Sündmuskohale saadeti hõljuk, mille meeskond aitas ATV jääle tagasi tõmmata. Isik arstiabi ei vajanud ning suundus tagasi kaldale.

4. märts 2014: kell 09.40 helistas Alajõe kordonisse isik ja teatas, et vajus koos kaaslase ja mootorsaaniga läbi Peipsi järve jää, kaugus kaldast umbes 2 km. Alajõe kordoni hõljukitoimkond võttis 2 kannatanut pardale, neist üks vajas alajahtumise tõttu meditsiinilist abi.

8. märts 2014: kell 06.29 edastas Häirekeskus Mustvee kordonisse kõne Läti Vabariigi kodanikult, kes teatas, et on koos kahe kaaslasega Peipsi jääl Kodavere traaversis ning nende ja kalda vahel on ca 50 m laiune jääpragu. Mustvee kordonist väljus toimkond, teavitati ka Alajõe kordonit, kust saadeti välja hõljuk. Sündmuskohal selgus, et jääl on rohkem inimesi. Mustvee kordoni toimkond toimetas kaldale 3 ja hõljuk 9 inimest.

8. märts 2014: kell 12.20 helistas Läti kodanik Mehikoorma kordonisse ja teatas, et on Meerapalu all järve jääl ja ei saa üle jääprao kaldale. Alarmeeriti hõljuki toimkond. Kell 13.45 teatas Läti kodanik, et tema kaaslasel on tekkinud valu rinnus ja vajab kiirabi. Kutsuti välja ka kiirabi. Hõljuki meeskond toimetas kaldale 56 isikut, sealhulgas ka terviserikkega Läti kodanik, kes anti üle kiirabile.

8. märts 2014: kell 14.25 teatas kodanik, et Peipsi järvel Kalmaküla all on ca 10 kalastajat jääl ja ei pääse kaldale. Hõljuk toimetas sündmuskohalt kaldale 8 isikut.

Aasta 2015

6. veebruar 2015: kell 10.47 teavitas Lõuna prefektuuri Mustvee kordoni Varnja teenistus, et tuul lükkas Peipsi järvel, Nina traaversil jäässe prao. Teisel pool pragu on näha ka inimesi ja nad ei saa ise enam kaldale. Kell 10.56 helistas Varnja teenistusse Peipsi järvel olnud kalastaja, et asub Peipsi järve jääl Nina küla traaversil teisel pool pragu koos 13 isikuga ja ei saa kaldale. Sündmuskohale saadeti hõljukid ja mitu paati. Piirivalve toimkondade ja kohalike abiga päästeti Peipsi järvelt 49 isikut, 4 isikut pääsesid ise kaldale.

22. veebruar 2015: kell 13.11 teatas mees Mustvee kordonisse, et tema ja kaassõitja vajusid ATV-ga Peipsi järve jääl Tammispää ja Ninasi vahel u 1,5 km kaldast läbi jää. Isikud said iseseisvalt kaldale ning arstiabi ei vajanud. Sündmuskohale saadeti hõljuk, mis leidis jääst läbivajumise koha, toimkond korjas kokku hulpivad asjad, tuvastati, et ATV asub 4 m sügavusel.

26. veebruar 2015: kell 18.03 saabus teade, et Smolnitsa küla kandis Peipsi järvel on eksinud meesterahvas (Peipsi järvel oli paks udu). Sündmusele reageerisid Alajõe kordoni hõljuk ja autopatrull. Hõljukimeeskond leidis isiku üles, arstiabi ta ei vajanud.

4. märts 2015: kell 12.30 teatas isik, et Peipsi järvel, umbes pool kilomeetrit kaldast Kalma küla ja Ninasi vahel vajavad abi 5 inimest, kuna jäässe tekkinud prao tõttu ei saa isikud tagasi kaldale. Hiljem lisandus info, et abivajajaid võib olla kuni 10 isikut. Sündmuskohale saadeti hõljuk, mis võttis 5 isikut pardale ja toimetas kaldale. Lisaks leidsid neli isikut ise tee kaldani.

Aasta 2016

7. jaanuar 2016: kell 16.24 helistas Lõuna prefektuuri Mustvee kordoni teenistuskohta mees, kes teatas, et tema vend läks hommikul Lämmijärvele võrke panema ja tagasi ei ole tulnud, telefon on välja lülitatud. Teataja poeg oli käinud mööda jälgi isikut otsimas, ent umbes 1,5 km kaldast oli lume all vesi ja ta tuli tagasi. Sündmuskohale saadeti hõljuk, mis leidis otsitava isiku. Isikuga oli kõik korras, paigaldas võrke ja telefoni aku oli tühjaks saanud. Mees toimetati järvelt tagasi sadamasse.

5. veebruar 2016: kell 20.12 läks hõljuk Peipsi järvele kaldast 6 km kaugusele Meerapalu traaversile kontrolli, kuna jääolud olid ohtlikud ning oli võimalus, et seal viibib inimene. Kell 20.17 helistas jääl olev Läti Vabariigi kodanik ja küsis nõu, kuidas kaldale saada. Hõljuk võttis pardale kaks isikut, kellel puudusid navigeerimisvahendid ja tihedas lumesajus kaotasid orientiiri.

6. veebruar 2016: kell 9.15 teatas meesterahvas Vasknarva teenistuskohta, et on kukkunud läbi jää Lagedi alt ca 1,5 km Peipsile. Hõljuk leidis teataja ning võttis pardale. Isik kiirabi ei vaja, nähtavaid vigastusi ei ole. Isik jäi natukeseks ajaks Alajõele sooja.

9. veebruar 2016: kell 8.40 teatas mees Mehikoorma teenistusse, et asub Meerapalust 2 km Peipsi järvel ja on kukkunud jääpuuri otsa, jalas on suur haav ning ta vajab abi. Hõljuk toimetas abivajaja Laaksaare sadamasse ja andis kiirabile üle.

7. märts 2016: kell 11.55 helistas Varnja teenistuskohta isik, kes teatas ,et nende hüdrokopteril läks ventilaatori rihm puru ja vajaksid abi. Sündmuskohale saadetud hõljuk aitas katkise hüdrokopteri ja kaks isikut kaldale toimetada.

18. märts 2016: kella 9.15 ajal teatasid seitse murelikku kalameest häirekeskusele, et nad on Peipsi järvel lõksu jäänud ega pääse enam tagasi. Sündmusele reageerinud hõljuk toimetas mehed ohutult kaldale. Lisaks kahele piirivalve hõljukile osalesid päästeoperatsioonis ka politseipatrullid, päästjad ja kiirabi. Veendumaks, et jääle ei jääks ühtegi inimest, kaasati otsingutesse ka helikopter. Operatsiooni ulatus oli Vasknarvast Musteveeni. Kokku toodi hõljukiga kaldale 27 inimest, veel 103 kalameest jõudsid ametnike suunamisel ise kuivale maale. Päästetud ja kaldale suunatud arstabi ei vajanud.

Aasta 2017

27. jaanuar 2017: kell 14.45 teatas kodanik, et on Lämmijärvel paksu udu tõttu eksinud ja ei leia teed tagasi kaldale. Otsingutele suunati hõljuk, mis leidis isiku üles ja toimetas kaldale, arstiabi ta ei vajanud.

2. märts 2017: kell 9.35 teatati, et Lämmijärvel Salusaare lähistel on isik kukkunud vette. Piirkonda suunati hõljuk, mille toimkond abistas isiku veest välja, võttis hõljukisse sooja ning transportis kaldale. Meditsiinilist abi isik ei vajanud.

12. märts 2017: kell 13.56 teatas mees, et olles mootorsaaniga teel Piirissaarelt Varnjasse, kaldus kursilt kõrvale, sattus õhukese jääga kaetud alale ning vajus Emajõe suudmes läbi rabeda jää. Isik sattus vette, kuid tal õnnestus püsida põhja vajunud saanil, olles rinnuni vees. Koheselt suunati sündmuskohale mootorsaani ja hõljuki toimkonnad. Vette sattunud isik leiti, tal olid alajahtumise tunnused. Kiirabi toimetas isiku Tartu haiglasse...

„On veel mõned läbi jää vajunud ATV, karakati või mootorsaani kohta,” lisas kroonika kokku pannud Marge Kohtla.

„Meie vana hõljuk päästis Peipsilt tuhatkond inimest, praeguse, 2014 aastal saabunu arvel on viiesaja päästetu ringis,” võttis igapäevatöö Peipsi jäisel kaldal kaldal piirivalve Vasknarva kordoni juht Illar Jõgi.

Fotodel on Maalehe külaskäik piirivalve Vasknarva kordoni Alajõe teenistuskohta ning sõit hõljukiga järvele, kalastajaid kontrollima ning piiritähistustega tutvuma.