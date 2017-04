Uskumatu! Reklaamümbrik tõi 40 000 eurose suurvõidu

Kas tõesti on otse postitatud paberipahna seest võimalik leida rahapatakas?

"Arvasin algul ka ise, et punase ümbriku sees oleva reklaamipataka loosikupong on üks järjekordne petuskeem. Aga see on tõsi mis tõsi, et võitsin 40 000 eurot," räägib Põlvamaal elav naine, kes komistas leedukate vahendatud toitumisraamatut tellides peavõidule.

Põlvamaal elav Hiie (76) tellis mahuka toitumisraamatu "Toit meid kahjustab. Toit meid tervendab" mitte Leedu juurtega tarbijamängus osalemiseks, vaid seepärast, et raamat paistab tõesti asjalik olema.

Hiie on firma mulluse suure auhinnamängu võitja, kuid mõnevõrra väiksema kolmekohalise summa said ka kaks vanadaami.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.