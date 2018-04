Uudishimu ees on kõik võrdsed alates ümarussist kuni teie abikaasani

Uudishimu on edasiviiv jõud. Foto: Tiit Blaat

„Miks on see nii ja miks naa?“ küsib iga laps sünnist peale, kui keelt veel sõnadeks sättida ei oskagi. Uudishimu on elu vältimatu omadus, mis ei puudu ümarussil, äädikakärbsel ega teie naabril.