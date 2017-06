Uue elu saanud lehm Triinu vats kasvab ja karv läigib

Valjala valla Ariste külast nirudest elutingimustest päästetud ja lausa staaristaatusse tõusnud eakas lehm Triinu on jõudsalt kosunud ja naudib uut elu koos mitme “toakaaslasega”.

Möödunud aasta detsembris raputas inimesi Saaremaal Ariste külas peetud lehma lugu, kes jagas nirusid elutingimusi kaheksa koera ja nelja kassiga, kes kõik MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu eestvedamisel lõpuks päästeti. Triinu perenaiseks hakkas Tõniste külas elav Edna Nook.

Ariste vissiga liitus laudas üsna pea veel hulk kitsi, keda lehm esialgu skeptiliselt põrnitsenud. “Triinu vaatas, et issand jumal, kes need veel on? Aga nüüd on kõik omad joped,” ütleb Edna.

Uude koju saabudes oli lehm tema sõnul tõeline armetuse kehastus – kintsu kattis sõnnikukiht, ribid olid ükshaaval üleloetavad ja silmigi vaevalt näha. Nüüdseks on Triinu kosunud ilusaks matsakaks loomaks, kel silm särab ja karv heast hoolitsusest läikima löönud. “Ta on küll 12-aastane, aga vaatab otsa nagu noor plika,” kiidab perenaine.

Praegu elab Triinu elu laudas, kuid jaani paiku viiakse ta karjamaale vabadust nautima.

Vaata õnneliku lehmas pilti SIIT.