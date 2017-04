Uue rahvakogu kaudu tahetakse suuremat pensioni

Kuidas eakad saaksid inimväärse sissetuleku, on üks uue rahvakogu teemasid.

Keskmine vanaduspension peaks olema 500 eurot maksuvabalt, leiab Paul Lettens oma ettepanekus eakusteemalisele rahvakogule.

"Euroopas üritatakse väärikas pension hoida 65% keskmisest palgast, meil on see 35-40%," kirjutab Lettens. "Seega peame arutama, et leida võimalus jõuda vanaduspensioniga Euroopa keskmisele tasemele.

Teise ettepaneku teeb samas Liis Klaar, kes leiab, et eakapõlve sissetulek peaks vastama umbes 80% palgast enne pensionile minekut. Kui aga ise teenitud ja kogutud pension ei vasta sellele, peaks pensionäridel olema võimalus osaajaliselt lisa teenida, kusjuures tööandja ei peaks enam nende eest sotsiaalmaksu maksma.

Aavo Vään leiab oma ettepanekus, et tuleks üle minna neljapäevasele töönädalale, mis võimaldaks tõsta pensioniea 70 aastani ja maksta normaalset pensioni.

Ettepanekuid saab lisada kuni 6. aprillini lehel https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/