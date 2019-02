Uuenenud AHHAA kutsub laupäeval suurejoonelisele laste vastuvõtule

AHHAA pakub laste vastuvõtul põnevat eriprogrammi. Tuntud mustkunstnikud Charlekas ja Cubo õpetavad lastele põnevaid trike ning näidispoidega saab proovida tuletantsimist. Terve päeva jooksul toimuvad põnevad töötoad ja efektsed teadusteatrid.

Teaduskeskuse juhatuse esimehe Andres Juure sõnutsi soovib AHHAA tähistada Eesti 101. sünnipäeva koos oma külastajatega. “Erinevalt paljudest teistest otsustasime meie oma vastuvõtu korraldada just lastele,” lisas ta.

Selle aasta alguses tegi teaduskeskus läbi põhjaliku värskenduskuuri. AHHAA-le läks see maksma ligi pool miljonit eurot, mis leiti AHHAA enda vahenditest. Tegemist on seni kõige ulatuslikuma remondiga pärast maja avamist 2011. aastal.

Juur toob välja, et viimase aasta jooksul on AHHAA püsiekspositsioon tublisti uuenenud: “Teaduskeskusesse on lisandunud mitukümmend uut eksponaati. Peagi leiavad meie juures kodu ka merihobused, mesilased, tööstusrobotid ning palju muud põnevat.”

Jätkuvalt saab külastada ka peadpööritavat näitust AHHAA, illusioonid! Näitus jääb avatuks kuni aprilli keskpaigani. Pärast seda avab AHHAA uue kosmoseteemalise näituse.

AHHAA laste vastuvõtule on oodatud kõik, kes sel päeval majapileti soetavad.