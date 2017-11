Uurimisprojektis osalenud põdrapull jäeti peale tulistamist rappa surema

Madis Must

Oranži kaelusega põder leiti rabaservast huntide poolt sööduna. Foto: Ragne Oja

Tartu ülikooli uurijateni jõudis esmaspäeval, 20. novembril põdra jälgimisseadmelt teade, et projektis osalenud loom on surnud. Selgus, et rohkem kui nädala eest oli kohalik jahimees Nustiku nimelist põdrapulli tulistanud.