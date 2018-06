Uuring: 49 protsendi lätlaste lemmiktoit on teine lätlane

Lätis püüti välja selgitada, milline on üks õige lätlane. Varvastest juttu ei tulnud, kuid tulemustest paistab, et meil võib naabritega arvatust rohkem ühist olla.

Lõunanaabrite rahvust lahkava uuringu viisid 700 Läti elaniku seas läbi mobiilioperaator LMT ning uuringuportaal Snapshots.

Selgus, et õiget lätlast iseloomustab kõige paremini lause "lätlase lemmiktoit on teine lätlane". Nõnda arvab 49 protsenti küsitluses osalenutest. Tegelikult vastavat see tõele vaid juhul, kui jutt käib teistest – ainult 5 protsenti vastanutest usuvad, et see ütlus neid iseloomustab.

Väidetavalt levitas kurikuulsat mõtet teiste eestlaste söömisest akadeemik Gustav Naan. Ütlus on levinud veel lätlaste, leedulaste, soomlaste, venelaste ja paljude teiste rahvuste hulgas.

Kolmandik vastanutest arvab, et lätlasel pole tugevat selgroogu ning liiga palju kiputakse tuultega kaasa kõikuma. Kolmandik leiab sedagi, et omakasu hindab lätlane teiste inimeste vajadustest kõrgemaks. Samas kehtivat needki omadused juhul, kui juttu on teistest. Vaid 8 protsenti vastanutest sooviksid endale tugevamat selgroogu ning vaid 16 protsenti peavad end isekaks.

Küll kiidab 40 protsenti vastanutest end nii – "mina lahendan probleeme mõistuse, mitte jõuga". Kuid kui rääkida teistest, järgivat vaid 11 protsenti sama põhimõtet.