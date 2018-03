Uuring avastas põhjaveest umbrohumürgi, mida Eestis ei müüda

Euroopa Liidus on kloridasooni sisaldusega umbrohumürk lubatud ja seda ka kasutatakse, aga Eestist seesuguseid taimekaitsevahendeid osta ei saa.

“Kuid aine levik nii pinna- kui ka põhjavees on laialdane, sageli on kloridasoon-desfenüüli sisaldused üle 0,1 μg/l. See võib viidata toodete kasutusele Eestis, mis on mujalt ostetud,” kirjutavad värske uuringu autorid, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse töötajad Ülle Leisk ja Riin Rebane.

See on aga hüpotees, mis ei pruugi õige olla.