Õpilased peavad koolitoitu maitsvaks ja ahvatleva välimusega kõhutäieks. Eriti on koolijütside seas armastatud makaronid ja kõige vähem tahavad nad lõunamenüüs näha lasanjet, selgub koolitoitlustaja Daily värskest koolilõuna rahulolu-uuringust.

Enam kui 3000 õpilase seas läbi viidud uuringu selgitas laste toitumiseelistused ja rahulolu koolitoiduga.

„Koolitoit on teema, mille kohta on igal inimesel oma arvamus – kes meenutab koolis söödut halvamaiguliste nimedega, kes jälle kiidab sooja kõhutäit ja vahvaid kokatädisid taevani. Usun, et tänased koolitoidud erinevad kümnete aastate tagustest päris palju.

Selle tõestuseks on ka arvestatav rahulolu protsent – pea 70% vastanutest väitis, et neile maitsevad koolisöökla toidud,“ tutvustas uuringu tulemusi Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Makaronid kavalusega tervislikuks

Õpilaste lemmik koolilõuna edetabeli esikoha võitsid ülekaalukalt makaronid, järgnesid riis, kartulipuder ja tatar. Üllatuslikult ei jõudnud sel aastal esiviisikusse ükski roog, mille põhiosa moodustab liha.

„Makaronid on lastele alati meeldinud ja tänu kokkade kavalatele nippidele on neist võimalik üheaegselt nii maitsvaid kui tervislikke koolilõunaid valmistada. Peidame neisse köögivilju või serveerime värske salatiga,“ tõi Endrikson näiteid pastaroogade tervislikumaks muutmisest.

Kuigi mitmetest küsitlustest selgub ja paljud ka arvavad, et lastele ei meeldi kala, siis värske uuringu tulemused tõestavad vastupidist. Tervislik kala edestas lemmiktoitude järjestuses nii populaarset kana, kodust pikkpoissi kui šnitslit.

„Kala ei ole tõesti kunagi nii populaarne olnud, kuid usun, et olulist rolli mängib siin laste suurenenud teadlikkus selle toidu kasulikkusest. Samuti on meie usinad kokad püüdnud laste soovidega arvestada ning vähendanud menüüs kalasuppide osakaalu, valmistades selle asemel rohkem ahjukala ja muid naturaalseid kalapraade,“ sõnas Endrikson.

Tabeli tagumise poole moodustasid vähem populaarsed road, kuhu jõudis köögiviljane ühepajatoit, itaallaste lemmikroog risotto ning ka saapamaa au ja kuulsus lasanje. Endriksoni sõnul neid roogasid aga menüüst välja ei jäeta – pigem tehakse retseptid ümber, et leida lastele sobivamad maitselahendused.

Kodudes on enimvalmistatud toiduks kartul

Rahulolu-uuringu käigus küsiti laste käest ka, mida nad kodus enim söövad, ning selles edetabelis sai enim hääli kartul. Tihedalt olid kannul liha, supp ja makaronid. Koolis armastatud kala jäi aga selle järjestuse keskpaika.

Hoolimata köögiviljade tervislikkusest ja soovitustest nende osakaalu menüüs suurendada, on just värsked aiasaadused need, millest kodudes kõige vähem toite valmistatakse. Üllatuslikult olid vähem mainitud toitude hulgas ka hommikusöögina populaarsed pudrud ja munast valmistatud toidud.

„Kuna koolilõuna on paljudele lastele ainus soe toidukord päevas, siis on eriti oluline, et pakutav kõhutäis oleks tervislik ja kvaliteetne. Seepärast on toiduainete valikus esikohal kodumaised naturaalsed köögiviljad, piimatooted, munad, jahutatud veise- ja sealiha ning meie menüüstandardid välistavad igasuguste maitsetugevdajate ja soola sisaldavate maitseainete ning erinevate puljongi-, supi- või kastmekontsentraatide kasutamise,“ rääkis Endrikson koolitoidu valmistamise põhimõtetest.