Uuring: maal sirguvad parema vaimse tervisega lapsed

"See põletikuline reaktsioon on nagu magav hiiglane, kelle kohta neil endil aimugi pole,“ ütles Lowry.

Hangi karvane loom

Eelnevatest uuringutest on teada, et tugevama põletikulise reaktsiooniga inimestel kujuneb hilisemas elus suurema tõenäosusega välja depressioon ja post-traumaatiline stressihäire. Samuti on teada, et meie immuunsüsteemi reaktsioon stressile kujuneb välja varases elus ning seda mõjutab mikrobioloogiline keskkond.

Üle poole maailma elanikkonnast elab linnastunud aladel, mistõttu puutuvad inimesed kokku palju vähemate mikroorganismidega kui varasema evolutsiooni käigus.

"Kui sa ei puutu seda tüüpi organismidega kokku, siis ei arenda sinu immuunsüsteem välja tasakaalu põletikuliste ja põletikuvastaste jõudude vahel ning sinus võib tekkida krooniline nõrk põletik ning kõrgendatud immuunsüsteemi reageerimisvõime, mis muudab sind allergiale, autoimmuunhaigustele ja, meie hinnangul ka vaimsetele häiretele vastuvõtvamaks,“ ütles Lowry.

Teadlased loodavad uuringut laiendada suuremale valimile, naistele ja teistele asukohtadele ning püüavad välja selgitada, kui suur kasu vaimsele tervisele tuleb loomadelt ja kui suur maaelult.

Seniks soovitavad autorid süüa tervislikke baktereid täis toite, veeta aega looduses ning hankida omale karvane loom.

„Palju tuleb veel uurida, kuid näib, et aja veetmisel kohtades, kus on kokkupuude erinevate bakteritega, on palju kasulikke mõjusid,“ sõnab üks uuringu autoritest.