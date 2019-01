Kuigi oleme harjunud, et tänapäeval ei liigu ühegi teenuse hind naljalt allapoole, siis mõned hinnad siiski ka kukuvad. Eelmisel aastal leidis Konkurentsiamet, et Elektrilevi võrguteenuse hinnatase on tavatarbija jaoks põhjendamatult kõrge, sest võrguteenust ei osutata konkurentsiturul, vaid võrguettevõtete kulusid ja võrguteenuse hinda kontrollitakse riiklikult.