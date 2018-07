Uus ärimudel lühendab talutoidu vaevalist teed restoranidesse

Kümnes Läänemere-äärses riigis tehtud analüüs näitab, et kohalikud talunikud on enamasti harjunud turustama oma tooteid otse tarbijale. Toitlustusettevõtetel on aga tavaks tellida tooteid ühest või kahest hulgilaost, selle asemel et esitada tellimusi kümnetele väiketootjatele.