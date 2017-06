Uus maaomanik pani avalikku puhkekohta viiva tee kinni

Foto: Andres Putting

"Seis on selline, et sügisest on kinnistul uus omanik, kes pani kinni temale kuuluva tee," ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja lisas, et Ramsi tipus on vallale kuuluv avalik puhkekoht, kuhu pole kellelgi võimalik autoga sõita.