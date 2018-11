Uus nädal toob vihma, lörtsi ja lume

Madalrõhuala survestab Loode-Venemaal tugevneva kõrgrõhuala edelaserv. Kahe ulatusliku rõhuvälja piiril sajab öösel ja hommikul vihma, päeval sajuvõimalus väheneb, küll aga tugevneb kagutuul pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 2..7, päeval 4..8°C.

Pühapäeval (11.11) liigub järjest tugevnev kõrgrõhuala piki Venemaad lõuna poole. Meil sajab kohati vähest vihma. Kagutuul tugevneb veelgi, rannikul ulatuvad puhanguti õhtul 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 1..7, päeval 3..7°C.

Esmaspäeval (12.11) jätkab kõrgrõhuala liikumist lõuna poole. Läänemere lõunaosast aga liigub madalrõhulohk põhja poole. Öösel on vihmavõimalus vaid saartel, kuid ennelõunal jõuab saartele uus sajuala, mis liigub edasi ida poole. Vihmana algav sadu läheb Kesk- ja Ida-Eestis üle lörtsiks. Kagutuul on jätkuvalt tugev. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, saarte rannikul kuni 6, päeval 1..6°C.

Teisipäeval (13.11) areneb Skandinaavia lõunaosa kohal osatsüklon, mis võtab suuna Soome. Öösel sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis kohati ka lund. Päeval sajab enamasti vihma ja mitmel pool on sadu tugev. Öösel korraks nõrgenenud kagutuul tugevneb päeval uuesti ja pöördub lõunasse, saartel edelasse. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -1..+3, Lääne-Eestis 4..7, päeval 4..10°C.

Kolmapäeval (14.11) eemaldub madalrõhkkond Valge mere suunas. Üle Baltimaade ulatub selle madalrõhuala lohk. Öösel sajab vihma, sekka ka lörtsi, pärast keskööd sadu lääne poolt alates lõpeb ja päeval sajab vaid kohati vähest vihma. Lõuna- ja edelatuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 2..7, Kagu-Eestis võib 0°C –ni langeda, päeval 4..8°C.