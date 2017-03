Petlike, uduste või tegelikkust hoopis teisiti kuvavate kinnisvarakuulutuste aeg hakkab ka Eestis varsti otsa saama, sest 360 kraadi virtuaalvaadete

tehnoloogiad võimaldavad klientidel objektidega detailselt tutvuda kodust väljumata.

Ilmselt on paljud, kes kasvõi kordki otsinud omale uut korterit või maja kinnisvaraportaalidest vajanud tõesemat ja täpsemat informatsiooni. Tegelikkuses näevad ruumid teistmoodi välja kui pilte vaadates arvasime. Viimaste aastate trend, nn profifotod, kus pildid on küll värvilised ja selged, on loonud uue murekoha: ka kaamerate objektiivid petavad meid. Imetillukesed korterid tunduvad suurematena.

Õnneks on tehnoloogia meie ümber jõudnud sinnamaale, kus see, mida me kinnisvara kuulutustes näeme, vastab ka tegelikkuses ilma suuremate moonutusteta tõele. Jah, see kõik on juba täna võimalik 3D virtuaalvaadete läbi. Ennustuste kohaselt kasutab 3D toega riistvara 2018 aastal juba 171 miljonit inimest.

Kuigi 3D ja 360 kraadi vaateid pakkuvaid kaameraid ja tarkvarasid on tänaseks maailmas mitmeid ja tekib ka pidevalt juurde, on tegu siiski alles varases arenemisjärgus sektoriga. Rääkides kinnisvara valdkonnas praktilist kasutusväärust omavatest 360 kraadi tehnoloogiatest, tasub ära märkida kaks nime. Google View ja Matterport.

Kui esimest teatakse rohkem ja ka kasutatakse juba kauem, siis Matterporti puhul on tegemist alles viimasel aastal maailma virtuaalreaalsuse loojate tippu tõusnud Ameerika idufirmaga.

Nutikad insenerilahendused ja suured investeeringud on just Matterportist teinud siseruumide virtuaalvaadete loomise maailmameistri.

Matterporti esindab Eestis OÜ Virtuaalvaade, mis pakub ühe korteri filmimist ja virtuaalvaadete majutamist serveris veidi alla saja euro.

