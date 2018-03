Lehvisid lugematud lipud ning ära söödi kilode kaupa kiluleibu ja torte. Ilmselgelt on suur rõõm elada vabas Eestis ja kõnelda juba sellestki, milline tuleb meie riigi 200. sünnipäev. On, mida tähistada; on, mida oodata!

Vaata pilte eredamatest hetkedest Eestimaa eri paigus.