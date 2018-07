Vaata kaardilt, kus praegu müristab ja välku lööb

Tänaseks prognoosis ilmateenistus, et juba varahommikul suureneb Kirde-Eestis äikeseoht ning päeva jooksul äikese tõenäosus suureneb.

Niiskes ja kuumas õhumassis arenevad sünoptikute teatel võimsad äikesepilved, millega kaasnevad nii tugev hoogsadu, tugevad ≥20 m/s tuulepuhangud ja rahe.

Sajupilvede ja äikesepilvede arengu suund on idast läände. Pärastlõunal on tugevamad äikesed Lääne-Eestis.

Äike on praegu, kella 13.25 paiku tegutsemas Saaremaal ja Pärnu ning Virtsu kandis. Vaata kaardilt!

Laupäeval (21.07) on tugevamaid äikeseid oodata aga Kesk- ja Ida-Eestis. Pühapäeval on äikest kohati.

Milline välk on ohtlik?

Äike on võimas elektrilahendus pilvede või pilvede ja maa vahel, mida saadavad välk ja müristamine ning millega on seotud peamiselt rünksajupilved. Iga äikese südames on vähemalt üks rünksajupilv. Äikesega kaasnevad enamasti tormituuled ja paduvihmad, vahel ka rahe, harva tromb või vesipüks.

Äikesepilve alaosa koosneb vihmapiiskadest, mis on negatiivse laenguga, ülaosa aga jääkristallidest, mis on positiivse laenguga. Välk tekib kahe vastupidise laenguga pilvepiirkonna elektrilisel lahendusel. See võib toimuda pilve ja õhu vahel, pilve sees, pilve ja maapinna vahel või kahe pilve vahel.