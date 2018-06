Vaata, missugune armunute sviit valmis hamburgeriputkast

Tartumaal asuvas Kamelia turismitalus saavad noorpaarid veeta meeldejääva öö hamburgeriputkasse ehitatud õdusas sviidis, kus on väiksel pinnal olemas kõik vajalik.

„Paide linnas oli see hamburgeriputka müügil, mõtlesin et võiks pakkuda eksootilist ööbimist,” rääkis Kamelia turismitalu perenaine Anneli Kööba-Orlov. Kuna majakeses pole ruumiga just priisata, tuli algul mööbli, dušinurga ja tualetipoti asukohad paberil läbi mängida.

Kõik vajalik – lai voodi, kööginurk, külmik, boiler, dušinurk ja WC mahtusidki kenasti ära. Tõsi, tualetis käies tuleb lükanduks lahti jätta, kui just pole tegu eriti lühikeste jalgadaega inimesega. „Praegu on väga moes avatud peldikud, nii et miks mitte,” põhjendas perenaine ilmamoe tallu toomist.

Ühel pool Lovebird suit nime kandvat majakest seisab iglusaun ja teisel pool kuumaveetünn, suplemiseks sobiva tiigini on vaid mõni samm ja seda kõike on majutujatel võimalik nautida. Boonusena teevad ülivarajase äratuse talus elavad kuked.

Sviit on praeguseks kasutuses olnud kolm aastat ja huvilised on selle heaks kiitnud. „Siia tulevad need, kes ei taha luksust, vaid elamust saada,” tõdes Anneli Kööba-Orlov.